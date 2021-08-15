تجمع أهالى قرية الأول على الثانوية الأزهرية بمنزله لتقديم التهنئة.. فيديو

تجمع أهالى عزبة أبو الدهب بقرية "تل روزا" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لتقديم التهنئة للأول على الثانوية الأزهرية وأسرته، احتفالاً بتفوقه وحصوله على المركز الأول، وذلك فى منزله بالقرية.

وأكد الأهالى، على فرحتهم الشديدة بحصول ابن قريتهم على المركز الأول بالثانوية الأزهرية، وتقدموا جميعا بالتهنئة لمحمود السيد ووالده للحصول على هذا المركز الذى شرف به كل القرية.

تقدم أهالى عزبة أبو الدهب بقرية "تل روزا" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، خاصة أُسرة الأول بالثانوية الأزهرية، بالشكر لجريدة وموقع وقناة "اليوم السابع" على مشاركتهم الفرحة قائلين "أول من زارنا وفرحنا".

وسادت حالة من الفرحة والسعادة على أسرة وأهل الطالب محمود السيد، ابن محافظة الشرقية، والاول على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية وعلت أصوات الزغاريد بالمنزل الذى يعيش به الأول بالثانوية الازهرية، حيث تم الإعلان عن الأوائل منذ قليل، وقام شيخ الأزهر بتقديم التهانى لهم.

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمى عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجى، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقى حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن على (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجى، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمى بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبى بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يعتمد محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.