شاب بالشرقية يبدع في مدح النبي.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا مع الشيخ أحمد محمد عابدين الحاصل على المركز الأول جمهورى فى الانشاد الدينى.

وقال الشيخ أحمد عابدين، أنه ممثلا لمحافظة الشرقية على مستوى الجمهورية لمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب، وأنه حصل على عدد من المراكز المتقدمة فى مسابقات الإنشاد الدينى منها حصوله على المركز الأول فى مسابقة الصوت الحسن للمدن الجامعية بالأزهر الشريف، كما حصل على المركز الأول فى مسابقة الإنشاد الدينى بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية عن مركز أبو كبير.

وأضاف أنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو فى سن 12 سنة وحصل على الإجازة في القراءات على يد الشيخ فوزى هيكل المجيز القراءات و الباحث بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأنه قام بتكوين فرقة إنشاد دينى وتقدم لاختبارات إذاعة القرآن الكريم وأخذ مهلة وتم اجتيازها، وفي انتظار الاعتماد باذن الله ويعشق الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران.