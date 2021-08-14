بث مباشر.. زغاريد وأناشيد دينية بمنزل محمد الأول على الجمهورية بالثانوية الأزهرية بالشرقية

الشرقية حمدى عبدالعظيم

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل منزل الطالب محمد محمد حسن علي الطالب معهد الحج محمد عبدالوهاب النموذجي، محافظة الشرقية والحاصل على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية الأزهرية.

قال الطالب محمد محمد حسن، إنه يحلم أن يلتحق بكلية الطب ويتخصص في مجال الجراحة ، مشيرا إلى انه ينتظر لقاء شيخ الأزهر، مؤكدا أنه كان ينتظر هذا اللقاء منذ صغره، مضيفا أن أسرته كانت الداعم له وخاصة الأب والأم اللذان كان يقدمان كل الدعم له .

وقال والد محمد محمد حسن، إنه حقق اليوم حلم عمره الذى ظل يحلم به منذ أيام طويلة أن يجد ابنه من أوائل الجمهورية، مضيفا أن نجله بدأ في حفظ القرآن الكريم قبل دخزل المدرسة.

وقالت والده محمد محمد حسن، إنها كانت متأكدة من تفوق ابنها وحصوله على الأول على الجمهورية، مشيره إلى أن أولادها كلهم يتعلمون في التعليم الأزهرى مؤكده، أن والده كان يرغب في حفظهم للقرآن الكريم.

علن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم، وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.