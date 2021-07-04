متحدث "الزراعة": التغيرات المناخية لن تؤثر على موسم المانجو هذا العام

كتب أيمن رمضان

أرجع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إصابة بعض أشجار المانجو بـ"العفن الذبابى"، إلى إهمال الشجار لوقت من الزمن، موضحاً أن التغيرات المناخية التي تعم العالم ألقت بظلالها على مصر، خاصة عندما أرتفعت درجات الحرار خلال شهر مارس الماضى، ولكن على الرغم من ذلك لن يكون هناك تأثير سلبى على محصول المانجو وأسعارها في الأسواق المصرية.





وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "mbc مصر"، أن شهر مارس شهد ارتفاعا في درجات الحرار خلال شهر مارس على غير المتوقع بسبب التغيرات المناخية، ولكن الأمور على ما يرام، وتابع: "قد يكون لها تأثير ولكن خفيفا.. ومتوسط أسعار المانجو في البشاير سيكون مقبولا وهى تتراوح الآن من 10 إلى 14 جنيها".





وأكد "القرش"، أن قطاع الإرشاد والتوعية توعى المزارعين بشكل مستمر في تمواجهة التغيرات المناخية والعفن الذبابى، وتابع: "لن يكون هناك أزمة مانجو هذا العام ونقاوم العفن الذبابى".