محافظ الفيوم فى ندوة اليوم السابع: 3 يوليو أنقذ مصر من أخونة الدولة.. لايف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن ذكرى 3 يوليو تحمل الكثير من المعانى، مشيرا إلى أن مصر كانت تمر بمرحلة فى غاية الحساسية قبل ثورة 30 يونيو .

وأضاف الأنصارى خلال ندوته فى "اليوم السابع" أنه فى مثل هذا اليوم منذ ثمانية أعوام كان يشغل منصب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، مشيرا إلى انه كان يعيش ما كان يفعله الجماعات الإرهابية من عملية أخونة الدولة، مشيرا إلى أن 3 يوليه أنقذ مصر من مخطط أخونة الدولة.

وأكد محافظ الفيوم انه قبل يوم 3 يوليه كان عنده يقين كبير فى أن هناك تغييرا سيحدث، مشيرا إلى أن وجود المواطنين فى الشوارع كانت بادرة خير على الانتهاء هذه الفترة السيئة من تاريخ مصر.

وقال محافظ الفيوم إن ما يحدث فى مصر الآن هو عهد الإنجازات، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة يعد هو الأقوى، حيث يستهدف نحو 30% من سكان محافظة الفيوم .

وأكد محافظ الفيوم أنه فور البدء فى التجهيز لمشروع حياة كريمة، قمنا بالسير فى اتجاهين الأول هو خطة تضعها الأجهزة التنفيذية والثانية هى الاستماع لمطالب الأهالى، مشيرا إلى أن الخطة التى وضعتها الأجهزة التنفيذية لم تختلف كثيرا عن مطالب الأهالى.

زار الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالهما الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى التحرير التنفيذى لليوم السابع التحرير التنفيذى والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعلام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشاد المحافظ ونائبه، بآليات الموقع الإلكترونى فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.

وتقدم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدا أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.

وعقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ندوة داخل مقر اليوم السابع حضرها الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعلام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات.

وفجر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ونائبه عددا من المفاجآت حول المشروعات القومية بمحافظة الفيوم ومشروعات حياة كريمة والمشروعات الصغيرة وحجم مشروعات الكبرى خلال الفترتين الماضية والمقبلة وذلك خلال ندوته بمقر اليوم السابع.

يذكر أن زيارة محافظ الفيوم ونائبة تأتى ضمن سلسلة ندوات اليوم السابع مع محافظى مصر ونوابهم فى إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة بثورة 30 يونيو وما حققته فى المحافظات المختلفة، حيث كانت أولى الحلقات مع الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف .







محافظ الفيوم



ندوة محافظ الفيوم فى اليوم السابع



ندوه محافظ الفيوم



الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم



الدكتور أحمد الانصارى



الدكتور أحمد الأنصارى



الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم



الزميل كامل كامل



الزميل مدحت وهبة فى ندوة محافظ الفيوم



تامر إسماعيل رئيس تحرير تلفزيون اليوم السابع



جانب من ندوة محافظ الفيوم



محافظ الفيوم خلال حديثه فى ندوة اليوم السابع