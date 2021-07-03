سعر الحديد اليوم السبت.. 14200-14600 جنيه للطن من المصنع

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-7-2021، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجاء هذا الاستقرار فى سوق مواد البناء نظرًا لثبات أسعار معظم الخامات اليوم السبت 3-7-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصانع الحديد ثبتت الأسعار مع مطلع الشهر الجاري، ولم تعلن عن أي تغيير في الأسعار، مشيرا إلى أن سعر الطن من الحديد يتراوح بين 14200- 14600 جنيه سعر المصنع، مضاف 14٪ ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع إلى أن الاسمنت بجميع أصنافه سجل استقرارا حيث تراوح الاسمنت الأسود بين 675-800 جنيه سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.