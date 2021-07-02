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لطلاب الثانوية العامة.. كيف تمتحن المواد غير المضافة للمجموع غدا

الجمعة، 02 يوليه 2021 01:54 م
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تمتحن المواد غير المضافة للمجموع غدا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تتيح غدا السبت 3 يوليو الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية، لتمكين الطلاب من امتحانها، ونقدم فى السطور التالية خطوات أداء الامتحان فى المواد غير المضافة.
 
- تتيح الوزارة أسئلة المواد غير المضافة عبر موقعها الرسمى.
- يقوم الطلاب بطباعة الأسئلة.
- يتم الإجابة عنها فى المنزل.
- تشمل مواد "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد ومادة الإحصاء وتراجمها".
 
- يتاح لجميع طلاب الثانوية العامة فى المدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين المواد غير المضافة.
 
- تتاح أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
 
- يتم تسلم ورقة الأسئلة والإجابة الإجابة  لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان.
 
- تقوم لجان السير بتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.
 
- بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.
 
- بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر).
 
-  تسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).
 
-  بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها.
 
- يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات الثانوية العامة

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

بوكليت المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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