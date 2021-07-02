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التعليم تتيح غدا على موقعها المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

الجمعة، 02 يوليه 2021 03:30 ص
التعليم تتيح غدا على موقعها المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا، السبت 3 يوليو الحالى، المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة عبر موقعها الرسمى حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من طباعتها والإجابة عنها فى المنزل، وتشمل مواد "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها)، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين.
 
وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية فيكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.
 
وبالنسبة للطلاب المكفوفين ستتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو
إجابتها بطريقة (برايل).
 
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن، على أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات الثانوية العامة

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اليوم السابع بلس

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