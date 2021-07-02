اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم 2-7-2021

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:02 م
سعر الدينار الكويتى اليوم 2-7-2021 دينار كويتى
كتبت: سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2-7-2021، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " سجل 48.31 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك بأيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، والبنك الاهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.83  جنيه للشراء.
 
52.29  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.14  جنيه للشراء.
 
52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.15  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.91  جنيه للشراء.
 
52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.05  جنيه للشراء.
 
52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.31  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51  جنيه للشراء.
 
52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة