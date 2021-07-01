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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 1-7-2021

الخميس، 01 يوليه 2021 03:16 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 1-7-2021 درهم اماراتى
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر، والبنك الاهلى المصرى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "قناة السويس" سجل 51.91 جنيه للشراء 52.24 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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