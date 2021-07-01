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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس

الخميس، 01 يوليه 2021 03:15 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس دينار كويتى
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-7-2021، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "قناة السويس" سجل 51.91 جنيه للشراء 52.24 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.83  جنيه للشراء.
 
52.29  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.14  جنيه للشراء.
 
52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.15  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.91  جنيه للشراء.
 
52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.05  جنيه للشراء.
 
52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.31  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51  جنيه للشراء.
 
52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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