أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد: حجز قطارات عيد الأضحى بالرقم القومى

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:





التعليم: توفير 3 أجهزة بكل لجنة بامتحانات الثانوية العامة لقياس حرارة الطلاب



السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب



الصحة تكشف ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـــ 75.1 %



الصحة: تطبيق خطة للتأمين الطبى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 52



طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة



وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة



معهد الفلك: غرة شهر ذى الحجة 11 يوليو.. وعيد الأضحى 20 يوليو فلكيا



التعليم العالى تعلن إنشاء 11 معملاً بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء



الحكومة: انتظام صرف المعاشات بزيادة 13% تنفيذا لتوجيهات الرئيس



التعليم تضبط محاولات غش باستخدام مذكرات وتليفونات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية



