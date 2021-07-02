اليوم السابع
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و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب..

أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد: حجز قطارات عيد الأضحى بالرقم القومى

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد: حجز قطارات عيد الأضحى بالرقم القومى قطارات السكة الحديد
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التعليم: توفير 3 أجهزة بكل لجنة بامتحانات الثانوية العامة لقياس حرارة الطلاب

السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب

الصحة تكشف ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـــ 75.1 %

الصحة: تطبيق خطة للتأمين الطبى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 52

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة

معهد الفلك: غرة شهر ذى الحجة 11 يوليو.. وعيد الأضحى 20 يوليو فلكيا

التعليم العالى تعلن إنشاء 11 معملاً بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء

الحكومة: انتظام صرف المعاشات بزيادة 13% تنفيذا لتوجيهات الرئيس

التعليم تضبط محاولات غش باستخدام مذكرات وتليفونات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية

 


السكة الحديد

التعليم

الثانوية العامة

درجات الحرارة

حالة الطقس

الأرصاد

أسعار الكهرباء

عيد الأضحى

اليوم السابع بلس

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