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الصحة تكشف ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـــ 75.1 %

الخميس، 01 يوليه 2021 04:15 م
الصحة تكشف ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـــ 75.1 % مسحة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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 كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب التعافي من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـــ 75.1 % بعد تعافي 211384  حتى اليوم
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

مستشفيات العزل

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