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وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة

الخميس، 01 يوليه 2021 11:56 ص
وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري والصناعى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضي وحتى يوليو 2025.
 
و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة تم تثبيتها أيضا، ولن تشهد أى زيادة حتى انتهاء خطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو 2025.
 
وأشار شاكر إلى أنه تم تثبيت سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعي حتى 5 سنوات، ولن تشهد أى زيادة لحين انتهاء خطة رفع الدعم.
 
 وفيما يلى أسعار شرائح  الكهرباء للقطاع التجارى :
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65  قرش).
 
2- الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات ( 120 جنيه ).
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات ( 140 قرش).
 
4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (155 قرش).
 
 5-الشريحة الخامسة لا كثر من الف كيلو وات (160 قرش).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

اسعار الكهرباء

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