اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب

الخميس، 01 يوليه 2021 07:20 م
السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت هيئة السكة الحديد  من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، وأنها لم تتغير كما كان يحدث بالأعياد الماضية، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

وشددت هيئة السكة الحديد على موظفي وعاملى المحطات بتنظيم صفوف الركاب التي تصطف أمام شابيك الحجز لحجز تذاكر قطارات العيد، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة والتواجد من مفتشى الهيئة أمام منافذ الحجز لمنع تسربها إلى السوق السوداء، وذلك بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.

كما بدأت هيئة السكة الحديد الاستعداد لفترة تشغيل عيد الأضحى وتكليف ورش الصيانة بتجهيز استوكات إضافية من القطارات للدفع بها خلال فترة حجز العيد لمواجهة الإقبال الكبير على السفر بالقطارات فى الأعياد، خصوصا خلال عيد الأضحى، مع تشديد الرقابة على منافذ حجز التذاكر لمنع تسربها إلى السوق السوداء خلال هذه الفترة.



 


السكة الحديد

حجز قطارات العيد

قطارات العيد

عيد الأضحى

عيد الاضحى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة