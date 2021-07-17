فيس بوك يرد على بايدن: ننقذ الأرواح.. واتهامات غير مدعومة بحقائق لن تشتتنا

أصدر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الجمعة، بيانا ردا على الانتقادات التي وجهها جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها "تقتل الناس" عن طريق السماح بتداول معلومات مضللة حول فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأوضح الموقع أن جهوده بإظهار الحقائق هى في الواقع "تنقذ الأرواح"، قائلاً في البيان الذى أصدره ردا على بايدن، إن "الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتت تركيزنا".
وأوضح الموقع أن جهوده بإظهار الحقائق هى في الواقع "تنقذ الأرواح"، قائلاً في البيان الذى أصدره ردا على بايدن، إن "الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتت تركيزنا".
وقال "فيس بوك" إن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر موقنا معلومات موثوقة حول كوفيد 19 واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت"، مضيفا: "لقد استخدم أكثر من 3.3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح، الجمعة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك "تقتل الناس"، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح، الجمعة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك "تقتل الناس"، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.
وأجاب بايدن، فى مؤتمر صحفى، عند سؤاله عن المعلومات المضللة وما رسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك: "إنها تقتل الناس.. انظروا، الجائحة موجودة فحسب بين من لم يتلقوا اللقاحات.. وهي تقتل الناس".
وفي وقت تؤدي متحورة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدد البيت الأبيض القلق من تعثر حملة التطعيم لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالبا إياها بأن تعمل بشكل أكبر على مكافحة المعلومات المضللة.
من جهة أخرى كانت انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الشركة أيضا، وقالت في إيجاز بالبيت الأبيض: "من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها. إنها شركة قطاع خاص، هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها، ومن الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله".
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