فيس بوك يرد على بايدن: ننقذ الأرواح.. واتهامات غير مدعومة بحقائق لن تشتتنا

كتب إسلام حشاد

أصدر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الجمعة، بيانا ردا على الانتقادات التي وجهها جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها "تقتل الناس" عن طريق السماح بتداول معلومات مضللة حول فيروس كورونا "كوفيد 19".



وأوضح الموقع أن جهوده بإظهار الحقائق هى في الواقع "تنقذ الأرواح"، قائلاً في البيان الذى أصدره ردا على بايدن، إن "الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتت تركيزنا".

وقال "فيس بوك" إن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر موقنا معلومات موثوقة حول كوفيد 19 واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت"، مضيفا: "لقد استخدم أكثر من 3.3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح، الجمعة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك "تقتل الناس"، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.