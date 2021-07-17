اليوم السابع
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حماية المستهلك يحذر من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانات

السبت، 17 يوليه 2021 05:40 م
حماية المستهلك يحذر من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب ـ مدحت وهبة

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صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن علي المواطنين شراء الأضحية واللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها وأن يتحري المستهلك الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام الموجودة علي اللحوم، مؤكدا أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة للتسهيل على المواطنين كما توفر اللحوم في المجمعات الأستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأضاف حسام الدين، أن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمة مؤمنة حتي تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل أمن إلي المستهلك المصري، حيث يحتوي كل ختم من أختام اللحوم علي تواريخ الذبح وعلي أسم المجزر وحروف تدل علي المحافظة، كما تحتوي علي حروف تدل علي نوع الحيوان وهي "بق " للأبقار "جم"للجمال و"جا" للجاموس و"ما" للماعز و"ضا" للحوم الضأن ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر .

وأضاف حسام الدين، أن الختم الوحيد الذي لم يتغير هو ختم اللحوم المستورده بنفس لونه البنفسجي المميز لافتا الى أن الجهاز ممثلا في إدارة ضبط الأسواق سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخري خلال اجازة عيد الأضحي لضبط أى منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال أتخاذ اجراءات إستباقية لتوعيه وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة .

وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستفبلون تستقبل الشكاوي خلال أجازة عيد الأضحي من الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي وتطبيق الواتس اب علي رقم 01577779999.

 

 


حماية المستهلك

اللحوم الغير مختومة والمذبوحة

اللحوم خارج السلخانات

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