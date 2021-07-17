اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية

السبت، 17 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية امتحانات الثانوية العامة
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

بالأسماء.. التعليم توقع عقوبات غش بامتحان الكيمياء على 35 طالبا بالثانوية

الزراعة: استمرار عمل "حماية الأراضى" فى العيد لمنع التعديات على الرقعة الزراعية

التعليم تضبط 35 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم

القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو فى القطاع الخاص

وزير التعليم العالى: الحكومة اتخذت خطوات جادة لإبراز التراث المصرى

التضامن: صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف الآلى فى الإجازات الرسمية

التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء و9 حالات غش إلكترونى

وزير الرى يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الكونغو الديموقراطية

الرى: تبطين 2138 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

الهجرة: مصريون بألمانيا جاهزون لمساعدة أى متضرر من أبناء الجالية بسبب الفيضانات

الإسكان: تخصيص 48 قطعة أرض بـ18 مدينة لإقامة منشآت جديدة

وزير الأوقاف يوضح كيفية صلاة العيد فى المنزل: جائزة بكامل الثواب.. فيديو

القوى العاملة: توفير 2300 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الكيمياء

الزراعه

حمايه الاراضى

الثانويه العامه

القوى العامله

عيد الاضحى

التعليم العالى

التضامن

الرى

الكونغو

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر

الجمعة، 16 يوليه 2021 05:03 م

حصاد الوزارات.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول وثانى وثالث أيام العيد بكامل طاقتها

الخميس، 15 يوليه 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما للتشجيع على التبرع

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:00 م

حصاد الوزارات..الأوقاف: لا أحد يصعد المنبر إلا بتصريح..ومحفظ القرآن حاصل على مؤهل

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم ترصد 15 حالة غش وتحذر: العقوبة حرمان من الامتحان عامين

الأحد، 11 يوليه 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم: التحقيق مع لجنة الطالب الغشاش وأقصى عقوبة فى الانتظار

السبت، 10 يوليه 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة