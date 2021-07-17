اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو فى القطاع الخاص

السبت، 17 يوليه 2021 11:54 ص
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو فى القطاع الخاص وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.
 
وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة مدفوعة الأجر من غدا الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.
 
وتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان: يأتي ذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص  بتحديد إجازة  عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو .
 
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق  العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.
 
وبهذه المناسبة هنأ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا .
 
وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقال سعفان في التهنئة: "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقينًا في جزاء المولى عز وجل للمجدين  والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم" .
 
 

القوى العاملة

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اجازة القطاع الخاص

اجازى عيد الاضحى للقطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى

مدة إجازة العيد

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