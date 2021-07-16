اليوم السابع
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محافظ أسوان: جار تنفيذ 454 مشروعا بـ11.5 مليار جنيه داخل 100 قرية ضمن حياة كريمة

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:51 ص
محافظ أسوان: جار تنفيذ 454 مشروعا بـ11.5 مليار جنيه داخل 100 قرية ضمن حياة كريمة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الآن إلى 454 مشروعا بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.

وأشار فى بيان صحفى، إلى أن هذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروعا، وأيضاً 39 مشروعا للهيئة القومية، و49 مشروعا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا 77 مشروعا للصحة، بجانب 54 مشروعا لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمعا خدميا، و28 مركزا شبابيا، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروعا للكهرباء مع إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية .

وأكد اللواء أشرف عطية، أن قصص النجاح الذى سطره أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى يعكس الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التى تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية فى الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس السيسى لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك مع تدشين الجمهورية الجديدة وانطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى باستاد القاهرة الدولي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء.

 

 

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حياة كريمة

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