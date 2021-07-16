تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى العامرية

الإسكندرية_ أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية ثان مسرحا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، وألقى القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.