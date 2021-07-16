"البوصلة".. فيلم تسجيلى حول الفطرة الإنسانية يحصد المركز الأول بآداب عين شمس

كتب محمد صبحى

حصل الفيلم التسجيلى "البوصلة" على المركز الأول، طبقاً لتقييم لجنة تحكيم مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لعام 2021 ، في شعبة التليفزيون بكلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام والمشرف العام على مشاريع التخرج ورئيس المركز الإعلامي للجامعة.

ويعد"البوصلة" فيلماً تسجيلياً تدور فكرته حول الفطرة الإنسانية النقية التى يولد بها البشر، وتعادل البوصلة التي توجه الإنسان للخير وتحذره من الشر في مسارات الحياة، فيعرض الفيلم الفكرة من خلال تجلي أثر تلك البوصلة على المصريين القدماء، وأثر الأديان في دعم قوة وصحة تلك البوصلة، وحمايتها من التلف ليصل الانسان بها لبر النجاة.

وأشادت لجنة التحكيم بفكرة وإنتاج الفيلم ، ووضوح الفكرة وسلاسة الانتقال بين محاور الفيلم، واختيار مصادر المعلومات المشاركه بالفيلم، مؤكدين أن الفيلم مميز من البداية وحتى الختام دون الشعور بالملل ويتميز بالايقاع السريع وسهولة وضوح عرض الفكرة.