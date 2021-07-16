أول ظهور لأسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من منزل الراحل محمد حسن الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية حياة كريمة أمس وتسلم التكريم شقيقه الأكبر خالد حسن.

وبذل الراحل محمد مجهود كبير وهو خريج الدفعة الأولي من البرنامج البرئاسي وعمل مساعد بمكتب نائب محافظة القليوبية، وبعد 14 شهرًا من وفاته كرمه الرئيس في المؤتمر.

قال خالد حسن، شقيق الراحل، إن تكريم الرئيس لافتة جميلة ليختار الراحل في أول مؤتمر في حياة كريمة، كما أن الأسرة شعرت بالسعادة لإحياء زكري الراحل وهذا يدل علي محبة الأشخاص له وعمله، لافتًا أن شعر بوجود محمد وأعماله لحظة التكريم فور الإعلان عن تكريمه.

وأوضح خالد حسن، أن شقيقه كون فريق أصدقائه لمساعدة اليتامي وتزويج الفتيات اليتيمات وكذلك توزيع شنط رمضان علي المحتاجين، مؤكدًا أن شعر باندهاش لحظة وجود صورة شقيقه في استاد القاهرة والتكريم، كما شعر أن مصر بأكملها سعيدة بالتكريم.

وأشار شقيق الراحل، إلي أن برنامج حياة كريمة تطوير لمصر ووفر وسوف يوفر حياة كريمة لمصر.