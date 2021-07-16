اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أول ظهور لأسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة.. لايف

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:13 م
أول ظهور لأسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة.. لايف أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من منزل الراحل محمد حسن الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية حياة كريمة أمس وتسلم التكريم شقيقه الأكبر خالد حسن.
 
وبذل الراحل محمد مجهود كبير وهو خريج الدفعة الأولي من البرنامج البرئاسي وعمل مساعد بمكتب نائب محافظة القليوبية، وبعد 14 شهرًا من وفاته كرمه الرئيس في المؤتمر.
 
قال خالد حسن، شقيق الراحل، إن تكريم الرئيس لافتة جميلة ليختار الراحل في أول مؤتمر في حياة كريمة، كما أن الأسرة شعرت بالسعادة لإحياء زكري الراحل وهذا يدل علي محبة الأشخاص له وعمله، لافتًا أن شعر بوجود محمد وأعماله لحظة التكريم فور الإعلان عن تكريمه.
 
 
وأوضح خالد حسن، أن شقيقه كون فريق أصدقائه لمساعدة اليتامي وتزويج الفتيات اليتيمات وكذلك توزيع شنط رمضان علي المحتاجين، مؤكدًا أن شعر باندهاش لحظة وجود صورة شقيقه في استاد القاهرة والتكريم، كما شعر أن مصر بأكملها سعيدة بالتكريم.
 
وأشار شقيق الراحل، إلي أن برنامج حياة كريمة تطوير لمصر ووفر وسوف يوفر حياة كريمة لمصر.
 
 
أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (1)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (2)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (3)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (4)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (5)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (6)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (7)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (8)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (9)
 

أسرة محمد حسن الغائب الحاضر باحتفالية حياة كريمة (10)
 
 

حياة كريمة

تكريم الرئيس السيسى

محمد حسن

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مؤتمر حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسعاد يونس: فخورة كونى واحدة من سفراء مبادرة "حياة كريمة".. فيديو

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:22 م

حياة كريمة فى بنى سويف.. الكشف والعلاج مجانا لـ1350 مواطنا بقافلة طبية بنزلة سعيد

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:07 م

"صناع الخير" تنتهى من إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالمنوفية ضمن حياة كريمة

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:03 م

تنمية وتطوير فى قرى مصر.. تعرف على تفاصيل المرحلة الأولى لحياة كريمة

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 م

دعاء الرئيس السيسي بمؤتمر حياة كريمة: يا رب ساعدنا كما ساعدتنا دائما.. فيديو

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة