ماس كهربائى وراء اندلاع حريق بشقة فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئى، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران، بسبب زيادة الأحمال على التيار الكهربائي، وأنه لا توجد أي شبه جنائية في الواقعة.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.