اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 09:00 م
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ضبط 39 طن لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية.. صور

الخميس، 15 يوليه 2021 08:41 م
ضبط 39 طن لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية.. صور جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات رقابية على أسواق اللحوم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بمناطق المحافظة المختلفة، جاء ذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومن أجل التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المذبوحة والمعروضة للبيع وحماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس، حيث تم توجيه حملات مشتركة على أسواق اللحوم بأنحاء الإسكندرية، تحت إشراف عضو هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية.

 

وقام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه الحملات المشتركة لضبط الأسواق، حيث تم تحرير 58 محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة وثلاجات حفظ اللحوم المجمدة وتم التحفظ على كمية لحوم مجمدة تقدر 39 طن و 230  كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، و130 كجم لحوم مجمدة تم فكها و عرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، و370  كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر.

 

كما تم ضبط كمية 855 كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة ، و70 كجم أصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، فيما تم تحرير 16 محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسحب 10 عينات لحوم بمعرفة مفتشى الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة

 

اللحوم
اللحوم

 

جانب من الحملة التموينيو
جانب من الحملة التموينيو

 

حملة تموينية مكبرة بالاسكندرية
حملة تموينية مكبرة بالاسكندرية

 


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