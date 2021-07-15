وكانت تعليقات دياز، التي تم بثها في خطاب متلفز ونقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، خروجًا عن التصريحات السابقة التي ألقى فيها باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي والحكومة الأمريكية في تأجيج الاحتجاجات.


وقال دياز خلال الخطاب: "علينا اكتساب الخبرة من الاضطرابات، علينا أيضًا إجراء تحليل نقدي لمشاكلنا من أجل التصرف والتغلب عليها وتجنب تكرارها".


واندلعت الاحتجاجات في كوبا مدفوعة بالوضع الاقتصادي المتدهور في كوبا حيث سحق كوفيد-19 صناعة السياحة في الدولة وعانى المواطنون من نقص الغذاء وانقطاع التيار الكهربائي.