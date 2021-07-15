أسهل طريقة لحساب قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حساب قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وفقا لأسعار الشرائح المعلنة من قبل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، ويمكن من خلال 4 طرق حساب قيمة الفاتورة خاصة وأن هناك طرق عديدة سهلة و مبسطة يمكن للمواطن من خلالها حساب قيمة فاتورته وفقا لأسعار الشرائح الجديدة التى تم تطبيقها بدأ من يوليو الجاري، وهى كالاتي :



- الطريقة الأولى استهلاك حتي 100 ك.و.س

من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتي 100 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر : 50 ك.و.س بسعر 48 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 58 قرش /ك.و.س



- الطريقة الثانية

استهلاك أكثر من 100 ك.و.س

من خلال ثلاثة شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 77 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 106 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 128 قرش/ ك.و.س



- الطريقة الثالثة

استهلاك أكثر من 650 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س

-من صفر : 1000 ك.و.س بسعر 128 قرش /ك.و.س



- الطريقة الرابعة

استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س

-من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرش / ك.و.س