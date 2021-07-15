اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 08:10 ص
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أسهل طريقة لحساب قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص
أسهل طريقة لحساب قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حساب قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وفقا لأسعار الشرائح المعلنة من قبل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، ويمكن من خلال 4 طرق  حساب قيمة الفاتورة خاصة وأن هناك طرق عديدة سهلة و مبسطة يمكن للمواطن من خلالها حساب قيمة فاتورته وفقا لأسعار الشرائح الجديدة التى تم تطبيقها بدأ من يوليو الجاري، وهى كالاتي : 

 -  الطريقة الأولى

استهلاك حتي 100 ك.و.س

من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتي 100 ك.و.س
الشريحة الأولى من صفر : 50 ك.و.س بسعر 48 قرش/ ك.و.س
الشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 58 قرش /ك.و.س

 - الطريقة الثانية
استهلاك أكثر من 100 ك.و.س

 
من خلال ثلاثة شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س
الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 77 قرش/ ك.و.س
الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 106 قرش/ ك.و.س
الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 128 قرش/ ك.و.س

- الطريقة الثالثة
استهلاك أكثر من 650 ك.و.س

 
من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س
-من صفر : 1000 ك.و.س بسعر 128 قرش /ك.و.س

- الطريقة الرابعة
استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س
 
-من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرش / ك.و.س

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية تتةة

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