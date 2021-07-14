نائب رئيس جنوب السودان: تخرجت من جامعة الزقازيق.. ومعرض "صنع فى مصر" رائع

إبراهيم حسان

أعرب الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، عن سعادته بإقامة معرض "صنع فى مصر" فى مدينة جوبا، قائلا: "أنا تخرجت من جامعة الزقازيق بكلية التجارة قبل 30 عاما، والحقيقة ما رأيته في زيارتي للمعرض جعلني أشعر بالسعادة وشعرت بها خلال فترة وجودى في مصر من قبل".



وأضاف جيمس واني إيجا، في لقائه ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامي عمرو خليل، أن معرض "صنع في مصر" في جمهورية جنوب السودان به الكثير من المنتجات ذات الجودة العالية، متابعا: "لدينا أكثر من مذكرات تفاهم مشتركة مع مصر يجب توقيعها، وسنسير في هذا المسار ليكون لدينا إنتاج مصري كبير في الفترة المقبلة في كافة القطاعات".



وتابع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، أن رئيس جنوب السودان لديه حماسا كبيرا لتنمية العلاقات مع مصر في كافة النواحي، لاسيما الاقتصادية.