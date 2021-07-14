سعر سجائر "بوسطن/ بلمونت".. العبوة 20 سيجارة بـ18.5 جنيها للمستهلك

كتبت: سماح حمدى

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، عن أسعار السجائر الجديدة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، حيث وصل سعر نوع " سجاير بوسطن/ بلمونت" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة - لـ 18.5 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

وكانت قد أعلنت الشركة، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.