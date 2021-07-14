اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:05 م
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سعر سجائر "مونديال سويتش" .. العبوة 20 سيجارة بـ24 جنيها للمستهلك

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:45 ص
سعر سجائر "مونديال سويتش" .. العبوة 20 سيجارة بـ24 جنيها للمستهلك سجاير مونديال سويتش
كتبت: سماح حمدى

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أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن أسعار السجائر الجديدة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، حيث وصل سعر نوع " سجاير مونديال سويتش / منتول" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ 24 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

 

وكانت قد أعلنت الشركة، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

 


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