اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 14200- 14600جنيه

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:32 ص
سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 14200- 14600جنيه حديد
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 14-7-2021 تشهد استقرارا فى الأسواق قبل أيام من عيد الأضحى المبارك. 
 
واستقرت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه للطن كسعر المصنع ، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 750-850 جنيها للطن بالمصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن، وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

اسعار الحديد

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