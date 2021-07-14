حصاد الوزارات.. 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

إعداد على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة تطلق المرحلة الأولى من مشروع التبرع بالبلازما.. وتشارك كأول متبرع