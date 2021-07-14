اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:56 م
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حصاد الوزارات.. 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل وزارة القوى العاملة
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة تطلق المرحلة الأولى من مشروع التبرع بالبلازما.. وتشارك كأول متبرع

 
الحكومة توافق على تعريفة بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية
 
وزيرة الصحة: الصحة العالمية تضع مصر فى مستوى أقل من حيث خطر انتشار وباء كورونا
 
التموين تعلن إنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية لأول مرة
 
الإسكان: بدء تنفيذ أول جامعة أهلية على مساحة 44 فدانا فى بورسعيد الجديدة
 
بروتوكول بين الأوقاف والاتصالات لبناء القدرات الرقمية للعاملين ضمن "حياة كريمة"
 
التعليم تعلن بدء التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
 

 


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