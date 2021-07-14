النقل: جميع مشروع الجر الجديدة سيتولى إدارتها وتشغيلها القطاع الخاص

كتب رضا حبيشى

وقعت وزارة النقل ممثلة هيئة السكة الحديد بروتوكول تعاون مع 9 شركات مصرية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة .

وأكدت وزارة النقل أن كافة وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكه القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين، مضيفة أن مشاركة القطاع الخاص في مجال وادارة وتشغيل عدد من انشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة خاصة وأن كل أنشطه ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة وأن قيمه التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الوزارة ان هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الاداره والتشغيل لعدد من انشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و كذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الانتاجية ومستوى الخدمة المقدمة .

وأضافت وزارة النقل، ان دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل انشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكة الحديد وقطاع اصلاح و صيانة وتجديد خطوط السكة الحديد بالإضافة الى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئة السكة الحديد، لافتة الى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل ( انشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – انشاء شركة للخدمات المتكاملة – أنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- انشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة الي القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات لافتا الى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وان نسبة العاملين المصريين لكل في هذه الشركات لا تقل عن 90 % من اجمالي حجم العاملين بالشركات.