اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:16 م
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وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:15 م
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وقال شعراوي في نص البرقية: "سعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك .. متمنياً من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم".


وأضاف شعراوى فى برقيته للرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك : واذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء علي طريق الحق والسلام .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لنصرنا الحبيبة".

كما بعث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.




 


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