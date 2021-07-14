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أرخص فاكهة فى المنيا.. اعرف إزاى تخزن التين الشوكى من الموسم للموسم (لايف)

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:50 ص
أرخص فاكهة فى المنيا.. اعرف إزاى تخزن التين الشوكى من الموسم للموسم (لايف) أثناء بيع التين
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن محصول التين الشوكى ومواعيد زراعته ومدة تواجده فى الأسواق، وكيفية تخزينة من الموسم للموسم.

قال عبد الكريم محمد عبد الكريم، أحد بائعى التين الشوكى، إن التين الشوكى أرخص فاكهة حاليا فى السوق بمحافظة المنيا، ومدته فى السوق قصيرة جدا تبدأ فى شهر يوليو وتنتهى أواخر أغسطس.

ولفت عبد الكريم إلى أن سعر الواحدة بجنيه ومفيش شخص يقف على عربة التين ويمشى بدون شراء لأن طلبه موجود. وعن الإقبال على الشراء قال عبد الكريم: "الإقبال ليس مثل المواسم السابقة لكن الإقبال عليه طبيعى"، مشيرا إلى أنه يحصل على التين الشوكى من مركز سمالوط قرية 7 وهى مشهورة بزراعة التين الشوكى بمساحات كبيرة.

وأوضح أن تخزين التين الشوكى سهل جدا، حيث يتم وضعه فى الثلاجة دون إخراجه إلا عند تناوله فقط حتى لا يفسد، أما البائع فإذا تبقى معه شىء لليوم التالى لا يقوم بوضع المياه عليه آخر اليوم حتى يجف ولا يتأثر بالطقس.

وأكد: "أعمل فى بيع التين الشوكى منذ 25 عاما، ولا يوجد اختلاف فى التين فى أى عام عن الآخر، لكن كل عام تزداد المساحات عام عن آخر".

أثناء بيع التين
أثناء بيع التين

 

التين الشوكى
التين الشوكى

 

بائع تين
بائع تين

 

عبد الكريم محمد
عبد الكريم محمد

 


التين الشوكى

زراعة التين الشوكي

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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