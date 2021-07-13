اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:30 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بكفر الشيخ انهيار منزل -أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى انهيار منزل بقرية دمرو بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين لمستشفى دسوق العام.
 
وتلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بانهيار منزل بقرية سيدى سالم نتج عنه مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، بقرية دمرو بدائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع محمد أبو إكرام مسعد 32 سنة، جثة هامدة، وأصيب حاتم زكى عبدالعزيز 45 سنة، مصاب بكدمات بالظهر وجروح باليد المني، مسعد فتحي محمود 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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