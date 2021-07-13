مسئولو الصحة بواشنطن : لا حاجة لجرعة "تعزيزية " من لقاحات كورونا

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أكد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة أنه لا حاجة لمن تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أن يتلقوا جرعة ثالثة " تعزيزية " في الوقت الراهن.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع افتراضي بين مسئولي شركة " فايزر" الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية "إف دي إيه" والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " سي دي سي " حيث كانت " فايزر " تستهدف إقناع المسئولين بأن هناك ضرورة لتلقي جرعة " تعزيزية " ثالثة من اللقاح.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي، والذي شارك في الاجتماع، الذي عقد اليوم، إن هذا القرار جاء وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، فاللقاحات تعطي درجة عالية من الحماية، لكن من الممكن أن تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة في المستقبل وخصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن.

وكان هناك اجتماع سابق في الأسبوع الماضي بين مسئولي فايزر وكبار مسئولي الصحة الأمريكيين بعد أن أظهرت بعض الدراسات أن فعالية لقاح الشركة تتراجع بما يجعل هناك حاجة لجرعة ثالثة تعزيزية في غضون ما بين ستة أشهر إلى عام.