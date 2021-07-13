لودريان يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة للقاء نظيرة الأمريكي لبحث تحديات المحيط الهادي

(أ ش أ)

يتوجه وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة حتى 17 يوليو الجاري تشمل واشنطن ونيويورك، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الالكتروني.

ومن المقرر أن يلتقي لودريان في واشنطن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان ويجدد تأكيده على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ورغبة فرنسا في مواصلة تعميق العلاقات عبر الأطلسي، بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا العالمية، واستمرار العمل المضطلع به منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي والذي شهد عقد اجتماعات مجموعة السبع وحلف الناتو وكذلك عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوزير الفرنسي بممثلي مجلس الشيوخ الأمريكي.

كما تتناول مباحثات لودريان التعاون عبر الأطلسي بشأن القضايا والتحديات التي تواجه منطقة المحيط الهادئ الهندي.

وبمناسبة العيد الوطني الفرنسي، سيجتمع لودريان بالجالية الفرنسية في السفارة الفرنسية في الولايات المتحدة، وسيرأس، مع وزير الخارجية الأمريكية، حفل تدشين نسخة من تمثال الحرية، رمز الصداقة الفرنسية الأمريكية، الذي تمت إعارته من المعهد الوطني للفنون و المهن.

أما في نيويورك، سيرأس وزير الخارجية الفرنسي اجتماعين وزاريين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتتولى فرنسا رئاسته الشهرية منذ الأول من يوليو 2021.

وستركز هذه الاجتماعات على قضيتين من أولويات السياسة الخارجية الفرنسية وهما الوضع في ليبيا (خلال اجتماع في 15 يوليو) والحفاظ على الفضاء الانساني (في اجتماع 16 يوليو).

وسيبحث الوزير مع الأمين العام للأمم المتحدة الأزمات والتحديات العالمية ذات الاهتمام الدولي المشترك.

كما سيلتقي الوزير في نيويورك بممثلي الشركات الفرنسية وممثلي الجالية الفرنسية، وسيشارك في لقاء مع شركات في القطاع الرقمي لبحث الاجراءات التنظيمية في هذا المجال.