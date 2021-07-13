اليوم السابع
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سيدة قطار منوف: أناشد السكة الحديد جبر خاطر الطفلة بعد صفع والدها أمامها

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:13 م
سيدة قطار منوف: أناشد السكة الحديد جبر خاطر الطفلة بعد صفع والدها أمامها هناء زكى قنديل بطلة واقعة تعنيف كمسارى قطار شبين بالمنوفية
المنوفية – محمد فتحى

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قالت هناء زكى قنديل بطلة واقعة تعنيف كمسارى قطار شبين بالمنوفية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنها تناشد المسئولين بهيئة السكك الحديدية بالتحرك العاجل وفتح تحقيق شامل فى واقعة صفع كمسارى ومساعده لراكب بسبب عدم دفع تذكرة قيمتها جنيه واحد فقط وإلزامه بدفع تطويقة قيمتها 21 جنيه.

وأكدت سيدة القطار أن أمنيتها أن يقوم وزير النقل بجبر خاطر الطفلة لكونها شاهدت والدها الذى يعتبر سندها يتعرض للضرب والإهانة والتنمر وهو ما سيترك لديها أثرا سلبيا وجرحا سيظل معها طوال العمر مؤكدا أن عاطفة الأمومة فقط هى التى حركتها وأنها لم تك تنوى تصوير الواقعة مطلقا ولكن استمرار تعنت الكمسارى وإصراره على إهانة الراكب هو الذى دفعها لذلك الإجراء.

وأضافت هناء أن صوت صراخ الطفلة التى تبلغ من العمر حوالى 9 سنوات وانهيارها من البكاء هو ما استدعاها للقيام والتحدث مع الكمسارى وإبلاغه بأنها ستوقم بتصوير الواقعة فرد عليها أنه لا يهتم بما تفعله.


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