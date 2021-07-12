التضامن: نحرر محاضر ضبط قضائي للمتسولين الأطفال لتوجهها للنيابة العامة

كتب أحمد عرفة

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إن هذا الفريق تم إنشاؤه في أكتوبر 2014، للتعامل مع دور الرعاية الاجتماعية، خاصة دور رعاية الايتام في هذا الوقت، وبعد ذلك تم إسناد مهام أخرى للفريق منها التعامل مع مواطنين بلا مأوى سواء كبار أو أطفال.

وأضاف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، في تصريحات بقناة إكسترا نيوز، أن الفريق به مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين في التعامل مع حالات التسول، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية في التعامل مع المتسولين الكبار.

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أنه فيما يتعلق بالمتسولين الأطفال يتم تحرير محضر ضبط قضائي والتوجه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب، خاصة أن أعضاء الفريق لديهم خاصية ضبط قضائى ، لافتا إلى أن من دور فريق التدخل السريع تقديم المساعدات العينية والمادية لبعض الحالات التي تمثل أكثر إلحاحا كما أن الهدف الأساسى خلال التعامل مع مواطنين بلا مأوى أن يتم إيداعهم في أحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم.