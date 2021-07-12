أول نقابة مصرية تعمل بالطاقة الشمسية..مقر "المهندسين" بالوادى الجديد.. فيديو وصور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

التقى تليفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له، مع المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بمحافظة الوادى الجديد، من داخل مقر النقابة بمدينة الخارجة، وذلك لاستعراض تفاصيل نجاح تجربة تشغيل مقر النقابة بالطاقة الشمسية بالكامل، بعد الانتهاء من تركيب محطة طاقة شمسية مصغرة قدرة 10 كيلو بايت، كمنحة لدعم النقابة بتكلفة تصل إلى حوالى 200 ألف جنيه تكلفت النقابة العامة بنسبة 50% منها، وباقى المبلغ دعم من مركز تحديث الصناعة برئاسة الدكتورة هند فروح مدير مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، وإشراف المهندس أحمد محمود أبو بكر كهرباء قوى والمهندس أسامة جمعة ميكانيكا طرف النقابة الفرعية بالوادى الجديد .

وقال المهندس عادل ربوح فى تصريح لــ" اليوم السابع " إن نقابة المهندسين تسعى دوما لاستغلال كافة مقومات البيئة فى المحافظة لصالح منظومة التنمية المستدامة واستغلال كافة موارد الطبيعة، وخاصة الطاقة النظيفة، وأهمها توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلالها فى الإنارة والتشغيل وهو ما تحقق فعليا داخل مقر النقابة وأصبح المقر الخاص مصدرا لدعم الشبكة الموحدة للكهرباء بالطاقة الناتجة من المحطة كفائض عن استخدامها وذلك بعد أن كان يسدد شهريا ما يزيد عن 4 الاف جنيه فواتير كهرباء .

وأضاف ربوح أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم هو الداعم الأكبر من أجل التوسع فى منظومة الطاقة الشمسية على مستوى كافة المصالح الحكومية ويقدم كافة سبل الدعم للنقابة والجهات التى تبدى تحمسها للاستفادة من الطاقة الشمسية فى الإنارة والتشغيل وهو ما أسفر عن نجاح تجربة استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة فى عدد كبير من المصالح الحكومية على مستوى المحافظة وكان آخرها مكتبة مصر العامة التى انتهت من تركيب محطة طاقة شمسية قدرة 40 كيلو وات بالتعاون مع نقابة المهندسين.

وأكد ربوح، أن جهود النقابة فى هذا المجال تؤتى ثمارها بصورة متزايدة حيث فرض مهندسو النقابة وجودهم على ساحة العمل فى هذا القطاع وتصدرت نقابة المهندسين دور الريادة فى منظومة تشغيل آبار الرى الزراعية بالطاقة الشمسية على مستوى مراكز المحافظة .

وأوضح ربوح أن من النجاحات التى حققتها النقابة أيضا تقديم رؤية شاملة لمحافظ الوادى الجديد من أجل تشغيل 35 مسجد على مستوى المحافظة بالطاقة الشمسية بالكامل بتكلفة تصل إلى حوالى 5 مليون جنيه وجرى بالفعل توفير الاعتمادات المالية تمهيدا للبدء الفعلى فى تنفيذ المشروع وذلك بجهود ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم .

ومن جانبها أكدت المهندسة سارة محمد عوض مسئول تشغيل محطة الطاقة الشمسية بمقر النقابة أن المحطة تعمل بقدرة منخفضة تكفى لتشغيل وانارة مقر النقابة وتحقق فائضا يتم ضخه يوميا للشبكة الموحدة وكانت آخر احصائيات الفائض الذى جرى تصديره للشبكة من محطة النقابة بواقع 16 الف كيلو بايت مؤكدة على أن المحطة لا يوجد بها بطاريات تخزين والتى تنتهى صلاحيتها بسرعة حيث يتم حساب الفائض من المحطة كمخزون لدى الشبكة الموحدة يتم السحب منه فى الفترات المسائية وذلك ضمن خطة النقابة لترشيد نفقات انشاء المحطة واستهلاك الكهرباء بالمقر .



اثناء تركيب محطة الطاقة الشمسية



التجهيز لوضع الالواح الشمسية



المشرف على تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالنقابة



المهندسة سارة ناجي المشرف على المحطة



اول-نقابة-تعمل-بالطاقة-الشمسية-على-مستوى-الجمهورية



تجهيز-الالواح-الشمسية-بالموقع



داخل-نقابة-المهندسين-بالخارجة



فريق-العمل-مع-نقيب-المهندسين