اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزراء عرب وسفراء يزورون المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 11:08 م
وزراء عرب وسفراء يزورون المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور زوار المتحف
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية في استقبال ضيوفه من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة من مصر ومن جميع أنحاء العالم، حيث شهد على مدار الثلاثة أيام الماضية عددا من الزيارات والفعاليات، منها؛ الاحتفالية التي تم تنظيمها للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي استضافتها مصر.
 
من أبرز الحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، و السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للادارة والتشغيل. 
عدد من الزوار
عدد من الزوار
 
واستقبل المتحف أيضا كل من وزير العمل العراقي، ووزير الأوقاف السوري والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى استقباله لوفد من ضيوف وزارة الاتصالات، والذين شاركوا في إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
وفود داخل المتحف
وفود داخل المتحف
 
وقد تم اصطحاب هذه الوفود في جولة بالمتحف تعرفوا خلالها على مقتنياته المتميزة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية متميزة تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلف، والمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.
وزير الاوقاف السورى
وزير الاوقاف السورى
 
من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى حرص المتحف على إستقبال زائريه من جميع الفئات والجنسيات المختلفة على أفضل وجه، وإنجاح زيارتهم بشكل يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور.
 
وزير العمل العراقى
وزير العمل العراقى
 

وزارة السياحة والآثار

المتحف القومي للحضارة

متحف الحضارة

المومياوات الملكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسالة وزراء الإعلام العرب من متحف الحضارة: مصر عادت شمسك الذهب.. فيديو

الإثنين، 21 يونيو 2021 07:31 م

وزراء الإعلام العرب فى زيارة لمتحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. كرم جبر: توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وأشقائها العرب.. ماجد القصبى: القاهرة تمر بمرحلة بناء ونهضة

الأربعاء، 16 يونيو 2021 08:32 م

متحف الحضارة مشروع بدأ 2002 وتوقف.. والرئيس السيسى جعله حديث العالم بـ7 سنوات

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:00 م

رئيس الدولي للخماسي الحديث يزور متحف الحضارة المصرية ومنطقة الأهرامات

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة