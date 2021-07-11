مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بالمنتصف بضغوط مبيعات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10160 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12509 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2307 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 2651 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إ دارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، تنمية للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 3 ملايين سهم، 1.4 مليون سهم، 63 ألف سهم، 432 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي 3.1 مليون سهم، 73 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 462 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 3.1 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك كريدي أجريكول مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 49950 سهم، 22 ألف سهم، 350 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على تعيين المستشار المالي المستقل شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية، بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية في هيكل ملكيتها مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

فيما وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، على السير في إجراءات تأسيس شركة أبو ظبي الإسلامي للتصكيك برأسمال مرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه وبرأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 10 ملايين جنيه ونسبة مساهمة مصرفنا 98%.

وأعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيع عقد شراء أسهم (SPA) لـ99.25% من أسهم الشركة العالمية للكابلات بقيمة حوالي 410 مليون جنيه، علمًا بأن تنفيذ هذا الشراء مشروط بإتمام بعض الشروط والأحكام الخاصة بهذا النوع من الصفقات.