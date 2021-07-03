رئيس البورصة يكشف إزاى تفتح حساب فى البورصة.. وتبدأ بكام؟.. فيديو

كتب هانى الحوتى

أثيرت الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول كيفية الاستثمار بالبورصة ، وما هي الشروط والأوراق المطلوبة لذلك، والأهم ما هو المبلغ المحدد لفتح حساب وبدء الاستثمار وشراء أسهم بسوق المال؟ زادت هذه التساؤلات بعد إطلاق حملة "ما تفوتش البورصة" خلال شهر رمضان لتشجيع الاستثمار بسوق المال، ويجيب الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن هذه التساؤلات.

قال محمد فريد رئيس البورصة ، إن فتح حساب للاستثمار بالبورصة (تكويد) يتطلب من المواطن اختيار إحدى شركات السمسرة-وهناك قاعدة بيانات بأسماء وعناوين الشركات على موقع البورصة الرسمي-وتحدد شركات الوساطة المستندات والأوراق المطلوبة للتكويد، وهو نفس الأمر لفتح حساب بالبنوك، مضيفًا وبعد اختيار شركة سمسرة لإنشاء كود، يجب على المستثمر قراءة العقد مع شركة السمسرة والتعرف على شروط العقد ومعرفة حقوقه والأوراق المطلوبة للتأكد من بياناته الشخصية.

أضاف "فريد"، لـ"اليوم السابع"، أما بالنسبة للمبلغ المطلوب لبدء الاستثمار في البورصة، تحدده شركات الوساطة، منوهًا في هذا الصدد إلى أن هناك شركات وساطة تضع حد أدنى للاستثمار بالبورصة، وهناك شركات أخرى تدعم التوجه الاستثمار طويل الأجل بالبورصة، ومساندة المستثمرين الجدد لدخول سوق المال للاستثمار أو الادخار، وهذه الشركات تخفض الحد الأدنى المطلوب لفتح حساب لتشجيع الاستثمار بالبورصة.

أشار رئيس البورصة المصرية، إلى دور صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات هي أحد القنوات الاستثمارية لجذب شريحة المستثمرين الراغبين في الادخار تدريجيًا في البورصة، من خلال شراء وثائق بهذه الصناديق لبناء استثمار تدريجي يحقق له عائد على المدى الطويل.