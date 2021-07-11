اليوم السابع
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الأحد، 11 يوليه 2021 07:34 م
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جهاز القاهرة الجديدة يحدد 19 أغسطس للمتخلفين عن استلام قطع أراضي بست الوطن

الأحد، 11 يوليه 2021 07:31 م
جهاز القاهرة الجديدة يحدد 19 أغسطس للمتخلفين عن استلام قطع أراضي بست الوطن اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم 19 أغسطس المقبل، كاخر موعد لتسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها من المصريين المقيمين بالخارج .
 
 
 
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.
 
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  أنه القطع من 26 : 50، اليوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 29/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 251 : 275، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 326 : 357، يوم الأربعاء 4/8/2021.
 
 
وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة L، من 1 : 25، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأربعاء11/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 15/8/2021 : الخميس 19/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مشروع بيت الوطن

اراضى بيت الوطن

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