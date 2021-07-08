اليوم السابع
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جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج

الخميس، 08 يوليه 2021 03:00 ص
جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن

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يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحى الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها من المصريين المقيمين بالخارج.
 
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة Q، من 1 : 25، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 29/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 251 : 275، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 326 : 357، يوم الأربعاء 4/8/2021.
 
وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة L، من 1 : 25، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأربعاء11/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 15/8/2021 : الخميس 19/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.
 
 

وزاره الاسكان

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