اليوم السابع
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استقرار أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

السبت، 10 يوليه 2021 10:13 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب ـ إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرارا ملحوظا عند 787 جنيها للجرام، وذلك في ختام تداولات هذا الأسبوع، عقب أسوع مضطرب من التغيرات التي شهدها المعدن النفيس.

 

أسعار الذهب اليوم

 الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

  الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

  الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

  الجنيه الذهب 6296 جنيها.

  أوقية الذهب 1808 دولارا.

 

الذهب حقق ثالث مكاسبه بختام جلسات هذا الأسبوع، إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

 

ونزلت عوائد الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

 

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

 

وكشف محضر اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسات في يونيو حزيران الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة"، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

 

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب الفدرالي الأميركي، مما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو .

 

 

 

 


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