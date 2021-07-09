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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-7-2021

الجمعة، 09 يوليه 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-7-2021 ذهب
كتب ـ إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بمصر 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا، مستقرا على سعر ختام جلسات التداول أمس، وسط توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة
 

أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 يسجل 782 جنيها
عيار 18 يسجل 670 جنيها
عيار 24 يسجل 884 جنيها
الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها
اونصة الذهب 1798 دولارا.
 
سعر الذهب في البورصات العالمية سجل هذا الأسبوع مستوي مرتفع بعد تخطي حاجز مقاومة مهم جدا عند 1800 دولار، وذلك بسبب تراجع في عائد السندات الأمريكية وكذلك سعر الدولار الأمريكي.
 
 
سعر الذهب في مصر سجل مستويات قاربت من 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، لكن الأسعار هبطت مساء الخميس لمستويات 782 جنيهاً.
 

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