أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس بمصر تراجع بقيمة 6 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية لما دون 1800 دولار للأونصة في المعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 يسجل 782 جنيها

عيار 18 يسجل 670 جنيها

عيار 24 يسجل 884 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها

اونصة الذهب 1798 دولار.

وجاء هبوط سعر الذهب في مصر على خلفية تراجع الأونصة من 1810 دولار إلي ما دون 1798 دولار للأونصة في التداولات الفورية، وقت صياغة هذه السطور مع استمرار التداول على الذهب.

سعر الذهب في البورصات العالمية سجل هذا الأسبوع مستوي مرتفع بعد تخطي حاجز مقاومة مهم جدا عند 1800 دولار ، وذلك بسبب تراجع في عائد السندات الأمريكية وكذلك سعر الدولار الأمريكي.

سعر الذهب في مصر سجل مستويات قاربت من 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، لكن الأسعار هبطت مساء الخميس لمستويات 782 جنيهاً.