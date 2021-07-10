أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم السبت 10-7-2021

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.81 ريال سعودي.

أما عن أسعار العملات فى مصر اليوم، سجلت استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك المصرية، سجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.45 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.21 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.81 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية ، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: